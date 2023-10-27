В ОП говорят, что работают над приглашением Китая на встречу по "формуле мира"

Украина работает с государствами из разных регионов, в том числе и с Китаем, для участия их представителей в третьей встрече по "формуле мира" на уровне советников в конце октября.

Об этом в интервью Reuters сказал дипломатический советник президента Украины Игорь Жовква, сообщает "Европейская правда".

По словам Жовквы, во встрече на Мальте по украинской "формуле мира" примут участие чиновники из 70 стран. Он напомнил, что в предыдущем раунде переговоров в Джидде их было 43, а на первой встрече в Копенгагене – 15.

"Вы можете четко видеть, что количество стран по сравнению с Джиддой растет, и очень важно, что это будут представители стран всех континентов", – подчеркнул он.

Жовква отказался назвать страны, которые примут участие в конференции, заявив, что это может помочь Москве помешать их присутствию. Но он уточнил, что Киев работает со "многими странами, в том числе и с Китаем".

По данным Bloomberg, Китай не примет участия во встрече советников по национальной безопасности по украинской "формуле мира" на Мальте в эти выходные. При этом участие Китая в прошлой встрече в Джидде глава МИД Украины Дмитрий Кулеба называл "суперпрорывом".

Напомним, очередная встреча по украинской "формуле мира" на уровне советников состоится на Мальте 28-29 октября.

"ЕвроПравда" ранее публиковала текст "формулы мира" Украины из десяти пунктов.

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