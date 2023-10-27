Пошкоджений кабель зв'язку між Естонією та Фінляндією відправили на експертизу

Пошкоджений кабель зв'язку між Естонією та Фінляндією підняли на поверхню і відправили на експертизу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

Найближчими тижнями планують підняти на поверхню ще один кабель зв'язку, що з'єднує Естонію і Швецію.

Державний прокурор Естонії Трійну Олев розповів, що опрацьовують усі версії слідства, зокрема чи міг кабель бути пошкоджений якорем контейнеровоза, який ішов під прапором Гонконгу.

"Наразі ми порушили кримінальну справу і ведемо її щодо естонсько-фінського кабелю зв'язку. Однак найближчими тижнями стане зрозуміло, чи є підстави розширити кримінальне провадження і на естонсько-шведський телекомунікаційний кабель, щодо якого ще тривають розслідування", – сказав він.

Як відомо, в ніч на 8 жовтня за невідомих обставин виявився пошкодженим газопровід Balticconnector, що сполучає Естонію і Фінляндію, а також телекомунікаційний кабель естонського оператора.

Фінське Національне бюро розслідувань на даному етапі вважає, що пошкодження Balticconnector, найімовірніше, спричинили дії судна Newnew Polar Bear під прапором Гонконгу.

Детально на цю тему читайте у статті: Шторм чи диверсія? Фінляндія та Естонія розслідують "вибух" газогону на дні Фінської затоки.