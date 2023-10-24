Поліція Фінляндії назвала основну версію пошкодження Balticconnector

Фінське Національне бюро розслідувань вважає, що пошкодження газогону Balticconnector, який сполучає Фінляндію з Естонією, найімовірніше, спричинили дії судна Newnew Polar Bear під прапором Гонконгу.

Про це йдеться в опублікованій у вівторок заяві поліції Фінляндії, повідомляє "Європейська правда".

Головний слідчий детектив Національного бюро розслідувань Фінляндії Рісто Лохі розповів, що на морському дні виявили слід від якоря, який веде до місця пошкодження газопроводу. Сам якір підняли вранці у вівторок.

Фінська поліція на основі доказів і даних відтворила послідовність подій на момент аварії Balticconnector і вважає, що пошкодження спричинило китайське судно Newnew Polar Bear, яке ходить під прапором Гонконгу.

Лохі заявив, що фінські слідчі кілька разів зв’язувались із компанією-власником Newnew Polar Bear, але вона не захотіла співпрацювати. Фінляндія ініціювала міжнародне співробітництво з китайською владою, щоб продовжити розслідування щодо судна.

Особливу увагу подальше розслідування зверне на те, чи не було в послідовності подій умислу або недбалості, додали в поліції.

Як відомо, в ніч на 8 жовтня за невідомих обставин виявився пошкодженим газопровід Balticconnector, що сполучає Естонію і Фінляндію, а також телекомунікаційний кабель естонського оператора.

Детально на цю тему читайте у статті: Шторм чи диверсія? Фінляндія та Естонія розслідують "вибух" газогону на дні Фінської затоки.