Поврежденный кабель связи между Эстонией и Финляндией отправили на экспертизу

Поврежденный кабель связи между Эстонией и Финляндией подняли на поверхность и отправили на экспертизу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

В ближайшие недели планируют поднять на поверхность еще один кабель связи, соединяющий Эстонию и Швецию.

Государственный прокурор Эстонии Тройну Олев рассказал, что прорабатывают все версии следствия, в частности мог ли кабель быть поврежден якорем контейнеровоза, который шел под флагом Гонконга.

"Сейчас мы возбудили уголовное дело и ведем его по эстонско-финскому кабелю связи. Однако в ближайшие недели станет понятно, есть ли основания расширить уголовное производство и на эстонско-шведский телекоммуникационный кабель, по которому еще продолжаются расследования", – сказал он.

Как известно, в ночь на 8 октября при неизвестных обстоятельствах оказался поврежденным газопровод Balticconnector, соединяющий Эстонию и Финляндию, а также телекоммуникационный кабель эстонского оператора.

Финское Национальное бюро расследований на данном этапе считает, что повреждения Balticconnector, скорее всего, вызвали действия судна Newnew Polar Bear под флагом Гонконга.

Подробно на эту тему читайте в статье: Шторм или диверсия? Финляндия и Эстония расследуют "взрыв" газопровода на дне Финского залива.