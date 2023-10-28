В Ісландії за останні кілька днів зафіксували понад 5000 дрібних землетрусів

На південному заході Ісландії за останні дні фіксують тисячі дрібних землетрусів, що може сигналізувати про наближення нового виверження вулкана у цьому районі.

Як інформує Reuters, пише "Європейська правда", про це повідомило метеорологічне агентство Ісландії IMO.

Станом на п’ятницю за підсумками попередніх трьох днів на півострові Рейк’янес зафіксували понад 5500 підземних поштовхів незначної сили та кілька відчутних землетрусів.

Землетруси в Ісландії є досить повсякденним явищем, але така інтенсивність вища за типову.

В IMO зазначають, що це сигналізує про наближення нового виверження вулкана. Поштовхи виникають на глибині біля 5 км і спричинені тривалим скупченням магми, яка створила там тиск, а тепер піднімається до поверхні. Втім, передбачити точне місце і час виверження непросто – це може статися у межах наступних 12 місяців.

Нагадаємо, раніше цього року на півдні Ісландії вивергався невеликий вулкан Litli-Hrútur ("Маленький баранець"), а навесні 2021 року у цьому ж районі сталося виверження вулкана Фаградальсф’ятль. Обидва стали магнітами для туристів.