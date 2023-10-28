В Исландии за последние несколько дней зафиксировали более 5000 мелких землетрясений

На юго-западе Исландии за последние дни фиксируют тысячи мелких землетрясений, что может сигнализировать о приближении нового извержения вулкана в этом районе.

Как информирует Reuters, пишет "Европейская правда", об этом сообщило метеорологическое агентство Исландии IMO.

По состоянию на пятницу по итогам предыдущих трех дней на полуострове Рейкьянес зафиксировали более 5500 подземных толчков незначительной силы и несколько ощутимых землетрясений.

Землетрясения в Исландии являются достаточно обыденным явлением, но такая интенсивность выше типичной.

В IMO отмечают, что это сигнализирует о приближении нового извержения вулкана. Толчки возникают на глубине около 5 км и вызваны длительным скоплением магмы, которая создала там давление, а теперь поднимается к поверхности. Впрочем, предсказать точное место и время извержения непросто – это может произойти в пределах следующих 12 месяцев.

Напомним, ранее в этом году на юге Исландии извергался небольшой вулкан Litli-Hrútur ("Маленький барашек"), а весной 2021 года в этом же районе произошло извержение вулкана Фаградальсфьятль. Оба стали магнитами для туристов.