В Ісландії зафіксували землетрус силою 4,5 бала

На північ від ісландського міста Гриндавік, що на півострові Рейк’янес на південному заході острівної країни, уранці в середу зафіксували підземні поштовхи силою 4,5 бала за шкалою Рихтера.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Iceland Monitor.

Поштовхи стались після іншого землетрусу магнітудою 3,9, який почали фіксувати після опівночі вівторка на півострові, зокрема біля гори Фаґрадальсф'ятль.

За словами Ейнара Бессі Гестссона, фахівця з природних небезпек Ісландського метеорологічного бюро, остаточна магнітуда землетрусу склала 4,5 бали.

Загалом від минулої ночі автоматична система метеорологічної служби Ісландії зафіксувала близько 700 землетрусів на півострові Рейк'янес. Більшість з них сталися на північ від Гріндавіка і поблизу Фаґрадальсф'ятля.

"У цьому районі все ще спостерігається значна невелика сейсмічна активність, і не виключено, що поштовхи такої ж сили, як сьогодні вранці, відбудуться знову", – попереджають ісландські метеорологи.

Востаннє поштовхи подібної сили були зафіксовані на півострові Рейк'янес у липні цього року. Тоді ж неподалік від Рейк’явіка почалося виверження вулкана.