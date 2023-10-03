Президент Німеччини вважає, що треба обмежити нелегальну міграцію

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр висловився за обмеження нелегальної міграції у країну.

Про це він сказав в ефірі ARD 2 жовтня, його цитує DW, повідомляє "Європейська правда".

"Ми повинні обмежити так звану нелегальну міграцію", – зазначив Штайнмаєр.

Зокрема, він підтримав ідею розглядати ще на зовнішніх кордонах Євросоюзу клопотання про надання притулку людям, які не мають або майже не мають шансів на його отримання.

Якщо шукачів притулку, чиї заяви відхиляють, депортуватимуть на зовнішніх кордонах ЄС, то "кількість тих, хто прибуває до Німеччини, також зменшиться", каже Штайнмаєр.

Федеральний президент додав, що необачно припускати існування засобів, які дають змогу вирішити проблему міграції найближчим часом.

Днями канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Берлін прагне приборкати нелегальну міграцію за допомогою більш суворого прикордонного контролю.

Раніше повідомлялося, що міністри внутрішніх справ Німеччини, Польщі та Чехії досягли домовленості про створення спільної робочої групи, яка працюватиме під егідою Європолу, для ефективної боротьби з "нелюдською контрабандою".

Минулого тижня Німеччина посилила перевірки на кордонах з Польщею та Чехією.