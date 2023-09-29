Німеччина, Польща й Чехія створюють робочу групу для протидії нелегальній міграції

Міністри внутрішніх справ Німеччини, Польщі та Чехії досягли домовленості про створення спільної робочої групи, яка працюватиме під егідою Європолу, для ефективної боротьби з "нелюдською контрабандою".

Про це в п’ятницю оголосила голова німецького МВС Ненсі Фезер, повідомляє "Європейська правда".

Спільна оперативна група, яку Фезер координуватиме з міністрами внутрішніх справ Чехії Вітом Ракушаном та Польщі Маріушем Камінським, діятиме під егідою програми Європолу EMPACT з протидії кримінальним загрозам.

У її межах німецька, чеська та польська поліція працюватимуть разом на територіях одна одної, щоб протидіяти нелегальній імміграції та виявляти шляхи незаконного ввезення людей.

"Разом ми хочемо покласти край жорстокому бізнесу банд торговців людьми, які отримують максимальний прибуток від тяжкого становища людей і переправляють їх через кордони небезпечним для життя способом", – цитує Фезер її відомство.

Нагадаємо, цього тижня Німеччина посилила перевірки на кордонах з Польщею та Чехією, щоб боротися з таємним проїздом нелегальних мігрантів. Польща, зі свого боку, почала перевірки на кордоні зі Словаччиною.

Напередодні міністри внутрішніх справ країн ЄС не змогли досягти домовленості щодо реформи міграційної політики об’єднання через позицію Італії, яка висловила застереження щодо запропонованого варіанта.