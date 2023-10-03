Президент Германии считает, что надо ограничить нелегальную миграцию

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер высказался за ограничение нелегальной миграции в страну.

Об этом он сказал в эфире ARD 2 октября, его цитирует DW, сообщает "Европейская правда".

"Мы должны ограничить так называемую нелегальную миграцию", – отметил Штайнмайер.

В частности, он поддержал идею рассматривать еще на внешних границах Евросоюза ходатайство о предоставлении убежища людям, которые не имеют или почти не имеют шансов на его получение.

Если искателей убежища, чьи заявления отклоняют, будут депортировать на внешних границах ЕС, то "количество тех, кто прибывает в Германию, также уменьшится", говорит Штайнмайер.

Федеральный президент добавил, что опрометчиво предполагать существование средств, позволяющих решить проблему миграции в ближайшее время.

На днях канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин стремится обуздать нелегальную миграцию с помощью более строгого пограничного контроля.

Ранее сообщалось, что министры внутренних дел Германии, Польши и Чехии достигли договоренности о создании совместной рабочей группы, которая будет работать под эгидой Европола, для эффективной борьбы с "бесчеловечной контрабандой".

На прошлой неделе Германия усилила проверки на границах с Польшей и Чехией.