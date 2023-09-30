Шольц: Кількість біженців у Німеччині занадто велика

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Берлін прагне приборкати нелегальну імміграцію за допомогою більш суворого прикордонного контролю.

Як пише "Європейська правда", про це він заявив в інтерв'ю телерадіокомпанії Redaktionsnetzwerk Deutschland, повідомляє DW.

За його словами, понад 70 відсотків усіх мігрантів не мали реєстрації, хоча до прибуття у Німеччину майже всі вони перебували в інших країнах Євросоюзу.

"Кількість біженців, які прагнуть потрапити до Німеччини, нині надто велика", – сказав Шольц.

Лідер німецького уряду також оголосив про намір до листопада розробити систему контролю іммігрантів, що передбачатиме фіксовану кількість біженців для муніципалітетів.

"Федеральний уряд повністю єдиний у тому, щоб зупинити нелегальну міграцію до Євросоюзу. Це можна зробити лише спільно та солідарно. Німеччина зробить все можливе, щоб допомогти", – додав Шольц.

Раніше повідомлялося, що міністри внутрішніх справ Німеччини, Польщі та Чехії досягли домовленості про створення спільної робочої групи, яка працюватиме під егідою Європолу, для ефективної боротьби з "нелюдською контрабандою".

Нагадаємо, цього тижня Німеччина посилила перевірки на кордонах з Польщею та Чехією, щоб боротися з таємним проїздом нелегальних мігрантів. Польща, зі свого боку, почала перевірки на кордоні зі Словаччиною.

Напередодні міністри внутрішніх справ країн ЄС не змогли досягти домовленості щодо реформи міграційної політики об’єднання через позицію Італії, яка висловила застереження щодо запропонованого варіанта.