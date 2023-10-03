Прем’єр Швеції скликає Раду нацбезпеки: обговорять боротьбу з організованою злочинністю

Прем’єр Швеції Ульф Крістерссон анонсував засідання Ради нацбезпеки за участю політичних партій, на якому обговорять, як реагувати на все більші проблеми в країні через діяльність організованих злочинних груп.

Про це повідомляє SVT, пише "Європейська правда".

Крістерссон надіслав письмові запрошення на зустріч лідерам усіх політичних партій, від влади й опозиції. Засідання призначене на 12 жовтня.

Прем’єр зазначив, що уряд хоче створити "якнайширший консенсус" у цьому питанні і після того розгорнути серйозну боротьбу з бандами.

На зустрічі очільники силових структур розкажуть своє бачення ситуації та у чому їм вдається або не дуже вдається реагувати на неї. Також політиків ознайомлять з пропозиціями, які уряд готує для боротьби з організованими бандами. Крім того, партії зможуть висунути свої ідеї.

Наприкінці вересня прем’єр проводив нараду з керівництвом армії і поліції щодо того, як зупиняти зростання насильства і бандитизму, внаслідок чого лише у вересні загинули 11 осіб.

Нагадаємо, у Швеції розслідують обставини двох вибухів у житлових районах міст Хассельбі та Лінчепінг на тлі зростання боротьби між конкуруючими бандами.

Станом на 15 вересня, за даними шведської поліції, з початку року в країні сталися 124 вибухи. Це ненабагато менше від рекорду 2019 року, коли за весь час зафіксували 133 вибухи.

Колишня прем'єрка Швеції Магдалена Андерссон заявила, що країна не змогла інтегрувати величезну кількість іммігрантів, яких вона прийняла за останні два десятиліття, що призвело до паралельних суспільств і бандитського насильства.