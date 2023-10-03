Премьер Швеции Ульф Кристерссон анонсировал заседание Совета нацбезопасности с участием политических партий, на котором обсудят, как реагировать на все большие проблемы в стране из-за деятельности организованных преступных групп.

Об этом сообщает SVT, пишет "Европейская правда".

Кристерссон отправил письменные приглашения на встречу лидерам всех политических партий, от власти и оппозиции. Заседание назначено на 12 октября.

Премьер отметил, что правительство хочет создать "широкий консенсус" в этом вопросе и после того развернуть серьезную борьбу с бандами.

На встрече руководители силовых структур расскажут свое видение ситуации и в чем им удается или не очень удается реагировать на нее. Также политиков ознакомят с предложениями, которые правительство готовит для борьбы с организованными бандами. Кроме того, партии смогут выдвинуть свои идеи.

В конце сентября премьер проводил совещание с руководством армии и полиции относительно того, как останавливать рост насилия и бандитизма, в результате чего только в сентябре погибли 11 человек.

Напомним, в Швеции расследуют обстоятельства двух взрывов в жилых районах городов Хассельби и Линчепинг на фоне роста борьбы между конкурирующими бандами.

По состоянию на 15 сентября, по данным шведской полиции, с начала года в стране произошли 124 взрыва. Это ненамного меньше рекорда 2019 года, когда за все время зафиксировали 133 взрыва.

Бывший премьер Швеции Магдалена Андерссон заявила, что страна не смогла интегрировать огромное количество иммигрантов, которых она приняла за последние два десятилетия, что привело к существованию параллельных обществ и бандитскому насилию.