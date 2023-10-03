Сын Байдена не признал вины по обвинениям в незаконном хранении оружия

Сын президента США Хантер Байден во вторник не признал себя виновным по трем федеральным обвинениям во владении огнестрельным оружием, объявленным американским Министерством юстиции в начале сентября.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Первое подготовительное слушание по делу Байдена-младшего состоялось в суде Калифорнии, куда тот прибыл лично – после отклонения ходатайства защиты о проведении судебного заседания по видеосвязи.

Адвокаты Хантера Байдена заявили, что планируют ходатайствовать об отклонении обвинений до рассмотрения дела по существу, которое начнется уже в 2024 году, а также заявили о возможном давлении на федеральных прокуроров со стороны Республиканской партии.

Напомним, сына президента США обвиняют в том, что он солгал об употреблении наркотиков в октябре 2018 года в анкете на покупку оружия, которое он хранил около 11 дней. В случае доказательства вины ему грозит до 25 лет заключения.

Летом казалось, что дело завершится досудебным соглашением между прокурорами и Байденом-младшим, в рамках которого он признался бы в совершении менее тяжких преступлений. Но его заблокировала следственная судья, выразив обеспокоенность якобы вмешательством в расследование.

Дело о незаконном владении оружием в отношении Хантера Байдена рассматривается в то время, как республиканцы в Палате представителей США начали расследование по импичменту его отца. Они утверждают, что Джо Байден мог получать выгоду от зарубежной бизнес-деятельности своего сына.

Подробнее об этом читайте в статье "ЕвроПравды": Второй "украинский" импичмент: что стоит за обвинениями в адрес Джо Байдена.