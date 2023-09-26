Син Байдена судиться з Джуліані через викрадення особистих даних

Хантер Байден, син президента США Джо Байдена, у вівторок подав цивільний позов проти колишнього адвоката Дональда Трампа Руді Джуліані, стверджуючи, що той намагався зламати його гаджети.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на CNN.

У позові, поданому до федерального суду Каліфорнії, Байден-молодший звинувачує Джуліані та його юриста Роберта Костелло в тому, що вони були причетні до кампанії викрадення, поширення й маніпулювання даними, "які були вилучені або викрадені з його пристроїв".

"Заяви відповідачів свідчать про те, що їхня незаконна хакерська діяльність триває сьогодні і, якщо її не зупинити, продовжуватиметься в майбутньому, що зумовлює необхідність цього позову", – зазначили адвокати Хантера Байдена.

У позові Джуліані й Костелло звинувачують у порушенні федеральних законів і законів штату Каліфорнія про комп'ютерну конфіденційність й вимагається, щоб справу розглянув суд присяжних.

У березні син президента США подав позов проти Джона Пола Майка Айзека – власника ремонтної майстерні, де він нібито ремонтував ноутбук, матеріали якого стали частиною кампанії проти нього та батька.

Нагадаємо, ситуація з ноутбуком Байдена-молодшого розгорілась під час президентської кампанії у США 2020 року. Тоді газета The New York Post повідомила про знайдені на ньому електронні листи, пов'язані з закордонною бізнес-діяльністю Хантера Байдена.

За твердженням The New York Post, Байден-молодший представив свого батька, тодішнього віцепрезидента, раднику керівництва української енергокомпанії Burisma. Видання стверджувало, що це листування суперечить твердженням Джо Байдена про те, що він не говорив зі своїм сином про його ділові відносини в Україні.

Позоп проти Джуліані – це останній крок Хантера Байдена в межах кампанії проти своїх недоброзичливців. Вона триває в той час, коли Республіканська партія США в Палаті представників ініціювала розслідування щодо імпічменту його батька – де також вивчаються бізнес-зв’язки Байдена-молодшого.

Детальніше про це читайте у статті "ЄвроПравди": Другий "український" імпічмент: що стоїть за звинуваченнями на адресу Джо Байдена.