Син Байдена може не уникнути суду за податковими звинуваченнями: суддя відхилила мирову угоду

Суддя окружного суду штату Делавер у середу не затвердила мирову угоду за податковими звинуваченнями проти сина президента США – Хантера Байдена.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Минулого місяця стало відомо, що син Джо Байдена уклав мирову угоду з прокуратурою щодо звинувачень у двох податкових злочинах, пов'язаних із несплатою податків на суму понад 100 тисяч доларів у 2017 і 2018 роках.

Прокуратура планували рекомендувати Байдену-молодшому два роки умовного терміну в обмін на визнання ним провини. Крім того, угода дозволила б йому уникнути звинувачення в тяжчому злочині – незаконному володінні зброєю, яку той мав, коли вживав наркотики.

Але суддя Меріеллен Норейка заявила, що стурбована формулюваннями в мировій угоді, які містять деталі щодо непереслідування Байдена за податкові злочини в майбутньому, та запропонувала сторонам обговорити її ще раз.

Мирова угода мала б закрити справу, розслідування якої почалось ще за президентства Дональд Трампа, й уникнути її розгляду в суді. Але республіканці активно наполягали на скасуванні мирової угоди, називаючи її несправедливою.

Вони також стверджують, що Міністерство юстиції США нібито втручалось у хід розслідування щодо Хантера Байдена.

Якщо мирова угода остаточно буде відхилена, справу Байдена-молодшого будуть розглядати повноцінно в суді. Це забезпечить республіканцям бажану "картинку" на тлі участі Джо Байдена в передвиборній кампанії.

Зазначимо, що це не єдине розслідування, де фігурує Байден-молодший. Республіканці в Палаті представників США самостійно перевіряють закордонну бізнес-діяльність сина президента, зокрема й причетність Байдена-старшого до неї.

Лінія звинувачень республіканців ґрунтується на тому, що Хантер Байден покладався на вплив батька – раніше віцепрезидента США – для укладання бізнес-угод, зокрема з представниками Китаю та України. Байдени офіційно заперечували, що такий вплив був.