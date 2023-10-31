Топ-суд Німеччини скасував реформу, що дозволяла нові судові процеси після виправдальних вироків

Конституційний суд Німеччини у вівторок скасував реформу кримінального кодексу країни, яка дозволяла виправданим особам знову поставати перед судом за той самий злочин, якщо з'являються нові докази, які можуть забезпечити їхнє засудження за вбивство або інші тяжкі злочини.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AP.

Федеральний конституційний суд визнав цю зміну, яка набула чинності в грудні 2021 року, недійсною після розгляду скарги чоловіка, який був виправданий за зґвалтування і вбивство 17-річної дівчини в 1980-х роках і зіткнувся з новим судовим розглядом після проведення експертизи слідів ДНК.

Суд постановив, що це положення порушує як конституційну норму, яка забороняє будь-кому бути "покараним за один і той самий злочин більше одного разу", так і заборону на застосування закону зі зворотною силою.

У положенні 2021 року йдеться про те, що провадження, вже закрите остаточним рішенням, може бути відновлене, "якщо будуть надані нові факти або докази, які незалежно або у зв'язку з раніше наданими доказами встановлюють вагомі підстави для засудження виправданого" за вбивство, геноцид, злочини проти людяності або воєнні злочини проти особи.

Приводом для ухвалення рішення у вівторок стала скарга чоловіка, якого звинувачували у зґвалтуванні та смертельному ножовому пораненні школярки у 1981 році. Спочатку він був визнаний винним у вбивстві і зґвалтуванні і засуджений до довічного ув'язнення, але подав апеляцію і був виправданий на повторному судовому розгляді за відсутністю доказів.

Він був заарештований на підставі нового закону минулого року після проведення експертизи ДНК у 2012 році, але звільнений після того, як Конституційний суд видав судову заборону на його арешт. У вівторок суд постановив, що нова справа проти нього має бути припинена.

Головуюча суддя Доріс Кеніг заявила, що суд усвідомлює, що його рішення буде "болючим і, безумовно, нелегким для прийняття" для сім'ї вбитої дівчини.

Але вона сказала, що право не бути повторно судимим німецьким судом за той самий злочин після завершення судового розгляду є "абсолютним" згідно з Конституцією. Це, додала вона, не залишає законодавцям "жодного простору для маневру, навіть якщо в ретроспективі виявиться, що вирок був помилковим".

Нагадаємо, у вересні Європейський суд із прав людини почав розгляд позову шести громадян Португалії проти 32 європейських держав, які звинувачуються в порушенні прав людини через недостатні заходи проти кліматичних змін.

У 2021 році Конституційний суд Німеччини задовольнив позов неповнолітніх екоактивістів, яким вони вимагали від уряду посилити вимоги закону для захисту клімату, ухваленого двома роками раніше.