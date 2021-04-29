КС Німеччини задовольнив позов екоактивістів щодо посилення закону для захисту клімату

Конституційний суд Німеччини задовольнив позов екоактивістів, яким вони вимагали від уряду посилити вимоги закону для захисту клімату, ухваленого у 2019 році.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Позов подали четверо екоактивістів, у тому числі молода дівчина Софі Бексен, яка вказувала, що може втратити спадок, тому що підвищення рівня світового океану внаслідок зміни клімату ймовірно призведе до затоплення ферми її родини.

Їх підтримали кілька відомих рухів, як Greenpeace та "П’ятниця задля майбутнього", що виник завдяки діяльності шведської екоактивістки Грети Тунберг.

Закон передбачає, що до 2030 року Німеччина має скоротити викиди парникових газів до рівня на 55% меншого, ніж у 1990 році, та дійти до майже нульового рівня викидів у 2050 році.

Суд зауважив, що сам по собі закон не порушує права майбутніх поколінь, проте що він справді відкладає значне скорочення викидів парникових газів на період після 2030 року.

Рішення суду дає уряду Німеччини час до кінця наступного року доопрацювати закон і посилити його вимоги.