Європейський суд із прав людини у середу почав розгляд позову шести громадян Португалії прои 32 європейських держав, які звинувачуються в порушенні прав людини через недостатні заходи проти кліматичних змін.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в публікації агенції Reuters.

Позов до ЄСПЛ подали ще у вересні 2020 року проти 27 країн-членів ЄС, а також Британії, Норвегії, Росії, Туреччини і Швейцарії. Це найбільша справа про зміни клімату, яку за свою історію розглядав суд у Страсбурзі.

Позивачів віком від 11 до 24 років підтримує британська Глобальна мережа правових дій. Вони домагаються юридично обов'язкового рішення, яке змусить держави вжити заходів для протидії кліматичним змінам.

Заявники стверджують, що зміна клімату загрожує їхнім правам, зокрема праву на життя, фізичний та психічний добробут.

Рішення у справі очікується в першій половині 2024 року. Якщо ЄСПЛ задовольнить скаргу позивачів, це може призвести до того, що національні суди зобов'яжуть уряди скоротити викиди вуглекислого газу, які спричиняють зміну клімату, швидше, ніж планується зараз.

У Європі та за її межами зростає кількість аналогічних позовів, у яких від урядів вимагають активнішого впровадження кліматичних політик.

Приміром, у 2021 році Конституційний суд Німеччини задовольнив позов неповнолітніх екоактивістів, яким вони вимагали від уряду посилити вимоги закону для захисту клімату, ухваленого двома роками раніше.