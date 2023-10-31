Топ-суд Германии отменил реформу, позволявшую новые судебные процессы после оправдательных приговоров

Конституционный суд Германии во вторник отменил реформу уголовного кодекса страны, которая позволяла оправданным лицам снова представать перед судом за то же преступление, если появляются новые доказательства, которые могут обеспечить их осуждение за убийство или другие тяжкие преступления.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AP.

Федеральный конституционный суд признал это изменение, которое вступило в силу в декабре 2021 года, недействительным после рассмотрения жалобы мужчины, который был оправдан за изнасилование и убийство 17-летней девушки в 1980-х годах и столкнулся с новым судебным разбирательством после проведения экспертизы следов ДНК.

Суд постановил, что это положение нарушает как конституционную норму, запрещающую кому-либо быть "наказанным за одно и то же преступление более одного раза", так и запрет на применение закона с обратной силой.

В положении 2021 года говорится о том, что производство, уже закрытое окончательным решением, может быть возобновлено, "если будут предоставлены новые факты или доказательства, которые независимо или в связи с ранее предоставленными доказательствами устанавливают веские основания для осуждения оправданного" за убийство, геноцид, преступления против человечности или военные преступления против личности.

Поводом для принятия решения во вторник стала жалоба мужчины, которого обвиняли в изнасиловании и смертельном ножевом ранении школьницы в 1981 году. Сначала он был признан виновным в убийстве и изнасиловании и приговорен к пожизненному заключению, но подал апелляцию и был оправдан на повторном судебном разбирательстве за отсутствием доказательств.

Он был арестован на основании нового закона в прошлом году после проведения экспертизы ДНК в 2012 году, но освобожден после того, как Конституционный суд выдал судебный запрет на его арест. Во вторник суд постановил, что новое дело против него должно быть прекращено.

Председательствующая судья Дорис Кениг заявила, что суд осознает, что его решение будет "болезненным и, безусловно, нелегким для принятия" для семьи убитой девушки.

Но она сказала, что право не быть повторно судимым немецким судом за то же преступление после завершения судебного разбирательства является "абсолютным" согласно конституции. Это, добавила она, не оставляет законодателям "никакого пространства для маневра, даже если в ретроспективе окажется, что приговор был ошибочным".

Напомним, в сентябре Европейский суд по правам человека начал рассмотрение иска шести граждан Португалии против 32 европейских государств, которые обвиняются в нарушении прав человека из-за недостаточных мер против климатических изменений.

В 2021 году Конституционный суд Германии удовлетворил иск несовершеннолетних экоактивистов, которым они требовали от правительства ужесточить требования закона для защиты климата, принятого двумя годами ранее.