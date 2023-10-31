Еврокомиссия призвала Черногорию продолжить движение в ЕС после утверждения правительства

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во вторник призвала Черногорию продолжить процесс интеграции в ЕС после назначения нового правительства, которое ликвидировало политический тупик, останавливавший стремление государства к членству в ЕС.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство АР.

Фон дер Ляйен встретилась с чиновниками Черногории лишь через несколько часов после того, как парламент утвердил новое правительство после бурного заседания, которое длилось всю ночь.

"Черногория долгое время больше всего продвигалась среди стран Западных Балкан на пути в ЕС, и я рада видеть, что вы полны решимости сохранить... позицию",– сказала фон дер Ляйен после переговоров с президентом страны Яковом Милатовичем.

"Мое первое сообщение состоит в том, что я приветствую то, что вы сейчас будете полностью сосредоточены на задаче цели вступления. Мы должны вместе пройти последнюю милю, довести ее до финиша", – добавила она.

Правительство Черногории было сформировано после нескольких месяцев политических споров после выборов в июне. Центристская партия "Европа сейчас" премьер-министра Милойко Спаича победила на выборах, но не имела достаточной поддержки для самостоятельного формирования правительства.

Чтобы сформировать правительство, коалиция-победитель получила поддержку от антизападных групп при условии, что один из их лидеров, Андрей Мандич, будет избран спикером парламента.

Также просербский и пророссийский альянс "За лучшую Черногорию" во главе Мандича должен получить четыре министерские должности после перестановок в правительстве, предварительно запланированных на следующий год.

Спаич заявил, что его правительство будет проевропейским, несмотря на избрание Мандича.

Он отверг сообщение о том, что на его Кабмин будет влиять соседняя Сербия, от которой Черногория отделилась в 2006 году после референдума о независимости.

На фоне формирования правительства одной из приоритетных тем в стране является запланированная перепись населения, которую оппозиция критикует как попытку "искусственно увеличить численность сербов" в стране.

Подробнее об этом – в статье Референдум в пользу "сербского мира": как черногорцы могут стать меньшинством в своей стране.