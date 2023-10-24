Ймовірний прем’єр Чорногорії погодився перенести скандальний перепис населення

Лідер чорногорського руху "Європа зараз" Мілойко Спаїч, який має очолити уряд країни після багатомісячних переговорів, у вівторок запропонував відкласти на місяць перепис населення, що викликав напругу в суспільстві.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал CDM.

Спаїч заявив, що уряд на його чолі має намір запропонувати відкласти перепис населення на місяць – до 1 грудня – з метою досягнення загального консенсусу і прискорення європейської перспективи Чорногорії".

Імовірний голова уряду країни, однак, наголосив, що вважає перепис населення потрібним, адже його дані потрібні для "ухвалення ключових рішень для майбутнього нашої країни".

Паралельно більшість опозиційних партій, передусім Демократична партія соціалістів, пов’язана з багаторічним президентом Чорногорії Міло Джукановичем, розпочала кампанію з бойкоту "фальшивого перепису".

Як повідомлялось, питання перепису населення Чорногорії викликало напругу в суспільстві на тлі переговорів про формування нового уряду через п’ять місяців після виборів.

Опозиція – переважно прочорногорські партії – стверджують, що чинний уряд на чолі з виконувачем обов’язків прем’єра Дрітаном Абазовичем, а також майбутній кабмін будуть просербськими. Тому перепис насправді спрямований на штучне збільшення кількості Сербів у Чорногорії й, відповідно, підрив державності країни.

Перенести перепис у чорногорської влади вимагали й громадянське суспільство, й Європейський парламент, але Абазович виступив проти. Хоча він не виключив, що таке рішення може ухвалити майбутній уряд, досі невідомо, коли його приведуть до присяги.

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