У Чорногорії через понад 5 місяців після виборів сформували уряд

Після тижнів переговорів парламент Чорногорії у вівторок призначив новий уряд – коаліцію проєвропейських і просербських партій, яка, як очікується, очолить маленьку балканську країну в її прагненні приєднатися до Європейського Союзу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Новий уряд, який очолить економіст Мілойко Спаїч з руху "Європа зараз", матиме 18 міністерств і п'ять віцепрем'єр-міністрів. До нього увійдуть правоцентристські проєвропейські демократи, просербська Соціалістична народна партія та п'ять партій албанської меншини.

"Нашими чотирма основними зовнішньополітичними пріоритетами є повноправне членство ... в ЄС, активне, надійне членство в НАТО, поліпшення добрих відносин з сусідами та посилення ролі країни в багатосторонніх організаціях", – сказав Спаїч депутатам.

За його словами, економічна політика буде спрямована на підвищення рівня життя населення Чорногорії, яке налічує лише 620 000 осіб, і включатиме реформи, що сприятимуть збільшенню бюджетних надходжень, інвестиціям, покращенню бізнес-клімату та судової системи.

Після нічних дебатів 46 депутатів 81-місцевого парламенту підтримали уряд.

Просербський і проросійський альянс "За кращу Чорногорію" на чолі з Андрією Мандичем погодився проголосувати за кабінет Спаїча в обмін на посаду спікера парламенту і чотири міністерські посади після перестановок в уряді, попередньо запланованих на наступний рік.

Мандича називають одним з найбільш просербських та проросійських політиків Чорногорії. Він є одним з фігурантів справи про спробу держперевороту у Чорногорії у 2016 році.

На тлі формування уряду однією з топ-тем життя країни є запланований перепис населення, який опозиція критикує як спробу "штучно збільшити чисельність сербів" в країні.

Детальніше про це – у статті Референдум на користь "сербського міра": як чорногорці можуть стати меншиною в своїй країні.