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Словакия через день отменила усиленный контроль на границе с Венгрией

Вторник, 31 октября 2023, 17:30

Словацкое правительство во вторник заявило, что усиление полицейского контроля на границе с Венгрией, объявленное накануне, было "разовой акцией", а не постоянной мерой – чем вызвало критику со стороны оппозиции.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Новое правительство Словакии во главе с премьером Робертом Фицо в понедельник распорядился разместить сотни полицейских и военных на границе с Венгрией, чтобы сдержать рост нелегальной миграции.

Но уже во вторник министр внутренних дел страны Матуш Шутай-Эшток заявил журналистам, что это – "разовая акция", которая "имела целью дать понять, что Словакия не является безопасным убежищем для мигрантов, особенно для контрабандистов".

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Он уточнил, что во время этой "одноразовой акции" было задержано "ноль" мигрантов.

Бывший министр иностранных дел Словакии Мирослав Влаховский назвал действия правительства Фицо "пиар-политикой, направленной на массы". А лидер оппозиционной "Прогрессивной Словакии" Михал Шимечка обвинил власть в расточительстве денег и человеческого потенциала.

"Реальные решения требуют политического мужества и способности договориться в рамках Европейского Союза", – заявил он.

В последнее время в Братиславу прибывает все больше мигрантов и искателей убежища, в основном из Сербии через Венгрию, которые направляются в более богатые западноевропейские страны. По словам словацкого премьера, с начала 2023 года венгерско-словацкую границу пересекли более 46 тысяч нелегальных мигрантов.

Ранее в этом месяце соседи Словакии – Австрия, Чехия и Польша – ввели проверки на своих границах со страной с целью сдерживания миграции. Впоследствии они продлили проверки до 2 ноября.

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Словакия миграционный кризис