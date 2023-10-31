Словакия через день отменила усиленный контроль на границе с Венгрией

Словацкое правительство во вторник заявило, что усиление полицейского контроля на границе с Венгрией, объявленное накануне, было "разовой акцией", а не постоянной мерой – чем вызвало критику со стороны оппозиции.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Новое правительство Словакии во главе с премьером Робертом Фицо в понедельник распорядился разместить сотни полицейских и военных на границе с Венгрией, чтобы сдержать рост нелегальной миграции.

Но уже во вторник министр внутренних дел страны Матуш Шутай-Эшток заявил журналистам, что это – "разовая акция", которая "имела целью дать понять, что Словакия не является безопасным убежищем для мигрантов, особенно для контрабандистов".

Он уточнил, что во время этой "одноразовой акции" было задержано "ноль" мигрантов.

Бывший министр иностранных дел Словакии Мирослав Влаховский назвал действия правительства Фицо "пиар-политикой, направленной на массы". А лидер оппозиционной "Прогрессивной Словакии" Михал Шимечка обвинил власть в расточительстве денег и человеческого потенциала.

"Реальные решения требуют политического мужества и способности договориться в рамках Европейского Союза", – заявил он.

В последнее время в Братиславу прибывает все больше мигрантов и искателей убежища, в основном из Сербии через Венгрию, которые направляются в более богатые западноевропейские страны. По словам словацкого премьера, с начала 2023 года венгерско-словацкую границу пересекли более 46 тысяч нелегальных мигрантов.

Ранее в этом месяце соседи Словакии – Австрия, Чехия и Польша – ввели проверки на своих границах со страной с целью сдерживания миграции. Впоследствии они продлили проверки до 2 ноября.