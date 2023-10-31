МЗС Молдови хоче скоротити п’ять посад у посольстві в РФ

Міністерство закордонних справ Молдови підготувало проєкт постанови про скорочення штату персоналу посольства в Москві з 18 до 13, а натомість планує посилити дипломатичну присутність в Індії та ЄС.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на портал Deschide.md.

Молдовське МЗС пропонує скоротити в російському посольстві посади радника; другого секретаря; радника-посланника, повноважного представника при комісії з економічних питань Економічної ради СНД; другого секретаря торговельно-економічної служби; а також бухгалтера-касира у фінансово-адміністративній службі.

Як пояснює відомство, посада радника-посланника не є актуальною з огляду на те, що Молдова виходить із договорів СНД. Її, а також посаду бухгалтера-касира й одного другого секретаря, ліквідують повністю.

За рахунок посади радника в посольстві в РФ натомість пропонують розширити штат посольства в Індії, процедура відкриття якого нещодавно завершилась і яке потребує додаткових кадрів "для розвитку політичного, економічного та консульського діалогу" між країнами.

Ще одну посаду другого секретаря пропонують передати до представництва Молдови при ЄС у зв’язку з необхідністю більш активної й масової присутності в Брюсселі молдовських фахівців у різних галузях в контексті запуску переговорного процесу щодо вступу до ЄС.

Нагадаємо, Молдова 26 липня оголосила про рішення вислати 45 співробітників російського посольства у Кишиневі.

Це відбулося після публікації розслідування, в ході якого журналісти нарахували на даху посольства РФ у Кишиневі 28 антен і тарілок, які російські спецслужби використовують для стеження за владою Молдови.