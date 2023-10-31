МИД Молдовы хочет сократить пять должностей в посольстве в РФ

Министерство иностранных дел Молдовы подготовило проект постановления о сокращении штата персонала посольства в Москве с 18 до 13, а взамен хочет усилить дипломатическое присутствие в Индии и ЕС.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на портал Deschide.md.

Молдавский МИД предлагает сократить в российском посольстве должности советника; второго секретаря; советника-посланника, полномочного представителя при комиссии по экономическим вопросам Экономического совета СНГ; второго секретаря торгово-экономической службы; а также бухгалтера-кассира в финансово-административной службе.

Как объясняет ведомство, должность советника-посланника не является актуальной ввиду того, что Молдова выходит из договоров СНГ. Ее, а также должность бухгалтера-кассира и одного второго секретаря, ликвидируют полностью.

За счет должности советника в посольстве в РФ взамен предлагают расширить штат посольства в Индии, процедура открытия которого недавно завершилась и которое нуждается в дополнительных кадрах "для развития политического, экономического и консульского диалога" между странами.

Еще одну должность второго секретаря предлагают передать в представительство Молдовы при ЕС в связи с необходимостью более активного и массового присутствия в Брюсселе молдавских специалистов в различных областях в контексте запуска переговорного процесса по вступлению в ЕС.

Напомним, Молдова 26 июля объявила о решении выслать 45 сотрудников российского посольства в Кишиневе.

Это произошло после публикации расследования, в ходе которого журналисты насчитали на крыше посольства РФ в Кишиневе 28 антенн и тарелок, которые российские спецслужбы используют для слежки за властями Молдовы.