Росія розриває з Фінляндією угоду про прикордонну співпрацю
П'ятниця, 27 жовтня 2023, 12:13
Росія повідомила Фінляндію про те, що відмовляється від угоди про прикордонну співпрацю.
Про це повідомляє російське інформагентство ТАСС з посиланням на інформацію від МЗС РФ, пише "Європейська правда".
У відомстві заявили, що 25 жовтня викликали посла Фінляндії та повідомили йому про припинення дії угоди про прикордонну співпрацю між Росією та Фінляндією.
Угода припинить дію з 24 січня 2024 року.
З літа 2023 року Росія розірвала з Фінляндією угоду про взаємні військові інспекції.
Нагадаємо, у Фінляндії завершили будівництво тестової ділянки паркану на кордоні з Росією.
Загалом на східному кордоні країни збудують ще 200 км загороджень, переважно у Південно-Східній Фінляндії.
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