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Росія розриває з Фінляндією угоду про прикордонну співпрацю

П'ятниця, 27 жовтня 2023, 12:13

Росія повідомила Фінляндію про те, що відмовляється від угоди про прикордонну співпрацю. 

Про це повідомляє російське інформагентство ТАСС з посиланням на інформацію від МЗС РФ, пише "Європейська правда". 

У відомстві заявили, що 25 жовтня викликали посла Фінляндії та повідомили йому про припинення дії угоди про прикордонну співпрацю між Росією та Фінляндією. 

Угода припинить дію з 24 січня 2024 року. 

З літа 2023 року Росія розірвала з Фінляндією угоду про взаємні військові інспекції.

Нагадаємо, у Фінляндії завершили будівництво тестової ділянки паркану на кордоні з Росією.

Загалом на східному кордоні країни збудують ще 200 км загороджень, переважно у Південно-Східній Фінляндії. 

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