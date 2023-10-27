Росія розриває з Фінляндією угоду про прикордонну співпрацю

Росія повідомила Фінляндію про те, що відмовляється від угоди про прикордонну співпрацю.

Про це повідомляє російське інформагентство ТАСС з посиланням на інформацію від МЗС РФ, пише "Європейська правда".

У відомстві заявили, що 25 жовтня викликали посла Фінляндії та повідомили йому про припинення дії угоди про прикордонну співпрацю між Росією та Фінляндією.

Угода припинить дію з 24 січня 2024 року.

З літа 2023 року Росія розірвала з Фінляндією угоду про взаємні військові інспекції.

Нагадаємо, у Фінляндії завершили будівництво тестової ділянки паркану на кордоні з Росією.

Загалом на східному кордоні країни збудують ще 200 км загороджень, переважно у Південно-Східній Фінляндії.