Финляндия и США согласовали проект соглашения об оборонном сотрудничестве
Финляндия и Соединенные Штаты завершили переговоры по двустороннему соглашению об оборонном сотрудничестве.
Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в коммюнике МИД Финляндии.
30-31 октября стороны провели в Хельсинки пятый, финальный раунд переговоров по проекту соглашения. Этот процесс Финляндия начала в августе 2022 года. Парламент Финляндии регулярно информировали о ходе переговоров.
"Теперь проект соглашения переходит на стадию политического процесса", – отметил главный переговорщик Финляндии Микаэль Антелл.
Текст соглашения не публикуют до его подписания, для его утверждения требуется также голосование в парламенте.
Заключение соглашения с США об оборонном сотрудничестве было одной из целей правительства Петтери Орпо – с целью очертить рамки для сотрудничества с этим важным для Финляндии союзником. "Соглашение об оборонном сотрудничестве усилит безопасность США и как члена НАТО", – добавляют в коммюнике.
Напомним, Россия недавно сообщила Финляндии, что отказывается от двустороннего соглашения о приграничном сотрудничестве.
С лета 2023 года Россия разорвала с Финляндией соглашение о взаимных военных инспекциях.