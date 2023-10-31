Финляндия и США согласовали проект соглашения об оборонном сотрудничестве

Финляндия и Соединенные Штаты завершили переговоры по двустороннему соглашению об оборонном сотрудничестве.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в коммюнике МИД Финляндии.

30-31 октября стороны провели в Хельсинки пятый, финальный раунд переговоров по проекту соглашения. Этот процесс Финляндия начала в августе 2022 года. Парламент Финляндии регулярно информировали о ходе переговоров.

"Теперь проект соглашения переходит на стадию политического процесса", – отметил главный переговорщик Финляндии Микаэль Антелл.

Текст соглашения не публикуют до его подписания, для его утверждения требуется также голосование в парламенте.

Заключение соглашения с США об оборонном сотрудничестве было одной из целей правительства Петтери Орпо – с целью очертить рамки для сотрудничества с этим важным для Финляндии союзником. "Соглашение об оборонном сотрудничестве усилит безопасность США и как члена НАТО", – добавляют в коммюнике.

Напомним, Россия недавно сообщила Финляндии, что отказывается от двустороннего соглашения о приграничном сотрудничестве.

С лета 2023 года Россия разорвала с Финляндией соглашение о взаимных военных инспекциях.