У Фінляндії зміцнять паркан на кордоні з Росією після критики

Паркан, який встановили у Фінляндії на кордоні з Росією вирішили покращити після шквалу критики його міцності.

Про це заявив керівник проєкту Ісмо Куркі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на MTV Uutiset.

Перші 3 км східного прикордонного загородження між двома країнами представили 26 жовтня. Проєкт будівництва решти 200 км паркану буде покращений.

"У майбутньому мережа загороджень буде трохи щільнішою. Існує також багато структурних деталей: як мережа буде прикріплена до стовпів, які стовпи для камер будуть використовуватися і де будуть розміщені кабельні траншеї", – розповів Куркі.

Висота паркану склала паркану, на ній встановили циліндричний бар'єр із колючим дротом. Стовпи для камер встановили приблизно через кожні 50 м. Якщо хтось спробує перетнути кордон, спрацює сигналізація.

Він запевняє, що паркан є достатньо міцним і надійним.

Нагадаємо, у Фінляндії завершили будівництво тестової ділянки паркану на кордоні з Росією.

Загалом на східному кордоні країни збудують ще 200 км загороджень, переважно у Південно-Східній Фінляндії.