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Трех россиян в США обвинили в контрабанде электроники для армии РФ на $10 млн

Вторник, 31 октября 2023, 20:12

В суде американского Бруклина объявили обвинение гражданину США и двум гражданам Канады российского происхождения в связи с контрабандой электроники в Россию в особо крупных размерах в обход санкций.

Об этом во вторник сообщило Министерство юстиции США, пишет "Европейская правда".

Согласно судебным документам, 52-летнего гражданина РФ и Таджикистана Салимджона Насридинова, который живет в США, и 37-летнего Николая Гольцева и 32-летнюю Кристину Пузыреву, которые живут в Канаде, обвиняют в контрабанде, заговоре с целью нарушения санкций и заговоре с целью мошенничества.

Насридинова арестовали в Бруклине, а Гольцева и Пузыреву – в отеле на Манхэттене, когда они приехали навестить сообщника.

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Прокуроры Бруклина требуют взять обвиняемых под стражу до проведения суда, поскольку существует серьезная угроза их побега.

Следствие считает, что трое фигурантов использовали два юридических лица, зарегистрированных в Бруклине, для незаконной поставки, закупки и отправки в Россию электроники двойного назначения российским подсанкционным компаниям.

По данным прокуратуры, в течение года Насриддинов, Гольцев и Пузырева организовали отправку более 300 партий запрещенных товаров общей стоимостью около 10 миллионов долларов США, причем значительная их часть шла на нужды российской обороны.

Некоторые из электронных компонентов и интегральных схем, которые таким образом ввозились в РФ, позже обнаруживали в российской технике на поле боя в Украине – в частности в комплексе радиоразведки "Торн-МДМ", комплексе радиоэлектронной борьбы РБ-301Б "Борисоглебск-2", легкой многоцелевой управляемой ракете "Изделие 305Е", вертолетах Ка-52, дронах "Орлан-10" и боевых танках Т-72Б3.

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Схема работала так: Гольцев получал заказы от российских компаний на покупку товаров в США, после чего, используя псевдо, общался с американскими производителями и поставщиками.

Насриддинов и Гольцев далее отгружали товары различным компаниям-посредникам, в частности в Турции, Китае, Индии и ОАЭ, откуда они переправлялись в Россию. А Пузырева руководила многочисленными банковскими счетами и осуществляла финансовые операции в рамках этой схемы.

Напомним, суд в Нидерландах приговорил 56-летнего российского предпринимателя Дмитрия К. 18 месяцев заключения и 200 тысяч евро штрафа за поставки в Россию микросхем в обход санкций.

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