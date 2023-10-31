Внаслідок бойових дій у секторі Гази загинули двоє дітей з французьким громадянством.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ Франції, пише "Європейська правда".

"Франція з сумом дізналася про смерть двох дітей з французьким громадянством, які перебували на півночі сектора Гази з їхньою матір’ю-француженкою, яка отримала поранення, як і третя дитина", – повідомили у Міністерстві закордонних справ.

Французькі дипломати з генконсульства у Єрусалимі намагаються встановити контакт з жінкою і допомогти їй, наскільки це можливо.

"Вимагаємо ще раз уможливити виїзд із Гази вихідців з інших країн, зокрема наших громадян… Франція підкреслює заклик до гуманітарного перемир’я, щоби доставити гуманітарну допомогу тим, хто її потребує", – додають у комюніке МЗС.

Забезпечити можливість виїзду іноземців із сектора Гази та гуманітарну паузу закликав і офіційний Лондон.

Раніше Франція підтвердила загибель 35 своїх громадян внаслідок нападу бойовиків ХАМАС на Ізраїль.

Також підтвердили загибель дівчини з громадянством Німеччини, яку 7 жовтня захопили бойовики ХАМАС.