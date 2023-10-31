В секторе Газа погибли двое детей-граждан Франции

В результате боевых действий в секторе Газа погибли двое детей с французским гражданством.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Франции, пишет "Европейская правда".

"Франция с грустью узнала о смерти двух детей с французским гражданством, которые находились на севере сектора Газа с их матерью-француженкой, которая получила ранения, как и третий ребенок", – сообщили в Министерстве иностранных дел.

Французские дипломаты из генконсульства в Иерусалиме пытаются установить контакт с женщиной и помочь ей, насколько это возможно.

"Требуем еще раз cделать возможным выезд из Газы выходцев из других стран, в том числе наших граждан... Франция подчеркивает призыв к гуманитарному перемирию, чтобы доставить гуманитарную помощь тем, кто в ней нуждается", – добавляют в коммюнике МИД.

Обеспечить возможность выезда иностранцев из сектора Газа и гуманитарную паузу призвал и официальный Лондон.

Ранее Франция подтвердила гибель 35 своих граждан в результате нападения боевиков ХАМАС на Израиль.

Также подтвердили гибель девушки с гражданством Германии, которую 7 октября захватили боевики ХАМАС.