Шольц відреагував на факт смерті заручниці ХАМАС з громадянством Німеччини

Канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав "жахливою" звістку з підтверженням смерті німецької громадянки, яку захопили бойовики ХАМАС під час нападу на Ізраїль 7 жовтня.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву він опублікував у своєму Twitter (X).

Шольц назвав звістку про смерть 22-річної дівчини Шані Лук "жахливою".

The news of Shani Louk's death is terrible. Like many others, she was brutally murdered. This shows the full barbarity behind the Hamas attack – who must be held accountable. This is terror, and Israel has the right to defend itself.