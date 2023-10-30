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Шольц відреагував на факт смерті заручниці ХАМАС з громадянством Німеччини

Понеділок, 30 жовтня 2023, 18:31

Канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав "жахливою" звістку з підтверженням смерті німецької громадянки, яку захопили бойовики ХАМАС під час нападу на Ізраїль 7 жовтня.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву він опублікував у своєму Twitter (X).

Шольц назвав звістку про смерть 22-річної дівчини Шані Лук "жахливою". 

"Як і багатьох інших, її по-звірячому вбили. Це засвідчує усе варварство нападу бойовиків ХАМАС, яких потрібно притягти до відповідальності. Це терор, і Ізраїль має право захищатися", – написав канцлер.

Нагадаємо, у понеділок матір дівчини Шані Лук, яка мала громадянство Німеччини та Ізраїлю, розповіла, що отримала від ізраїльських військових інформацію про смерть своєї дочки.

Дівчину, яка була учасницею музичного фестивалю у пустелі Негев, бачили нерухомою в автомобілі нападників на фото з місця подій 7 жовтня.

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Ізраїль Німеччина