Шольц відреагував на факт смерті заручниці ХАМАС з громадянством Німеччини

Канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав "жахливою" звістку з підтверженням смерті німецької громадянки, яку захопили бойовики ХАМАС під час нападу на Ізраїль 7 жовтня.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву він опублікував у своєму Twitter (X).

Шольц назвав звістку про смерть 22-річної дівчини Шані Лук "жахливою".

The news of Shani Louk's death is terrible. Like many others, she was brutally murdered. This shows the full barbarity behind the Hamas attack – who must be held accountable. This is terror, and Israel has the right to defend itself. October 30, 2023

"Як і багатьох інших, її по-звірячому вбили. Це засвідчує усе варварство нападу бойовиків ХАМАС, яких потрібно притягти до відповідальності. Це терор, і Ізраїль має право захищатися", – написав канцлер.

Нагадаємо, у понеділок матір дівчини Шані Лук, яка мала громадянство Німеччини та Ізраїлю, розповіла, що отримала від ізраїльських військових інформацію про смерть своєї дочки.

Дівчину, яка була учасницею музичного фестивалю у пустелі Негев, бачили нерухомою в автомобілі нападників на фото з місця подій 7 жовтня.