Шольц відреагував на факт смерті заручниці ХАМАС з громадянством Німеччини
Канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав "жахливою" звістку з підтверженням смерті німецької громадянки, яку захопили бойовики ХАМАС під час нападу на Ізраїль 7 жовтня.
Як повідомляє "Європейська правда", заяву він опублікував у своєму Twitter (X).
Шольц назвав звістку про смерть 22-річної дівчини Шані Лук "жахливою".
The news of Shani Louk's death is terrible. Like many others, she was brutally murdered. This shows the full barbarity behind the Hamas attack – who must be held accountable. This is terror, and Israel has the right to defend itself.— Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) October 30, 2023
"Як і багатьох інших, її по-звірячому вбили. Це засвідчує усе варварство нападу бойовиків ХАМАС, яких потрібно притягти до відповідальності. Це терор, і Ізраїль має право захищатися", – написав канцлер.
Нагадаємо, у понеділок матір дівчини Шані Лук, яка мала громадянство Німеччини та Ізраїлю, розповіла, що отримала від ізраїльських військових інформацію про смерть своєї дочки.
Дівчину, яка була учасницею музичного фестивалю у пустелі Негев, бачили нерухомою в автомобілі нападників на фото з місця подій 7 жовтня.