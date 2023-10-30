Укр Рус Eng

Глава МЗС Британії: ХАМАС має дозволити іноземцям виїзд з Гази

Понеділок, 30 жовтня 2023, 21:05

Міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі закликав бойовиків ХАМАС уможливити виїзд іноземців, зокрема громадян Британії, які перебувають у секторі Гази. 

Як повідомляє "Європейська правда", заяву про це він опублікував у своєму Twitter (X).

Клеверлі наголосив, що безпека громадян Сполученого Королівства є для уряду абсолютним пріоритетом. 

"ХАМАС має дозволити іноземним громадянам виїхати з Гази. Ми тісно координуємося з Єгиптом та Ізраїлем, щоби британці могли виїхати якнайшвидше", – заявив глава МЗС Британії. 

Перед цим Клеверлі повідомив, що Британія намагається домовитися про паузу в бойових діях у секторі Гази, щоб доставити більше гуманітарної допомоги палестинцям у облозі.

Лідери держав-членів Європейського Союзу на саміті в Брюсселі 26 жовтня також заявили про необхідність "гуманітарних пауз" у конфлікті.

Раніше перший міністр Шотландії розповів, що у секторі Гази заблоковані батьки його дружини-палестинки, які живуть у Британії, але поїхали туди у гості до родичів.   

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Велика Британія Близький Схід