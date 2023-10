Глава МЗС Британії: ХАМАС має дозволити іноземцям виїзд з Гази

Міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі закликав бойовиків ХАМАС уможливити виїзд іноземців, зокрема громадян Британії, які перебувають у секторі Гази.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву про це він опублікував у своєму Twitter (X).

Клеверлі наголосив, що безпека громадян Сполученого Королівства є для уряду абсолютним пріоритетом.

The safety of British nationals is our top priority.



Hamas must let foreign nationals leave Gaza.



We are working closely with Egypt and Israel to ensure Brits can get out as quickly as possible.