Глава МЗС Британії: ХАМАС має дозволити іноземцям виїзд з Гази

Міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі закликав бойовиків ХАМАС уможливити виїзд іноземців, зокрема громадян Британії, які перебувають у секторі Гази.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву про це він опублікував у своєму Twitter (X).

Клеверлі наголосив, що безпека громадян Сполученого Королівства є для уряду абсолютним пріоритетом.

The safety of British nationals is our top priority.



Hamas must let foreign nationals leave Gaza.



We are working closely with Egypt and Israel to ensure Brits can get out as quickly as possible. October 30, 2023

"ХАМАС має дозволити іноземним громадянам виїхати з Гази. Ми тісно координуємося з Єгиптом та Ізраїлем, щоби британці могли виїхати якнайшвидше", – заявив глава МЗС Британії.

Перед цим Клеверлі повідомив, що Британія намагається домовитися про паузу в бойових діях у секторі Гази, щоб доставити більше гуманітарної допомоги палестинцям у облозі.

Лідери держав-членів Європейського Союзу на саміті в Брюсселі 26 жовтня також заявили про необхідність "гуманітарних пауз" у конфлікті.

Раніше перший міністр Шотландії розповів, що у секторі Гази заблоковані батьки його дружини-палестинки, які живуть у Британії, але поїхали туди у гості до родичів.