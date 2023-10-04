Словакия приобретет системы ПВО почти за 200 млн евро

Словацкое правительство одобрило намерение Министерства обороны закупить системы противовоздушной обороны (ПВО) за 193,98 миллиона евро.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Teraz со ссылкой на агентство TASR.

Ожидается, что Минобороны страны будут вести переговоры с Израилем о закупке мобильной системы средней дальности ПВО, а также могут приобрести у Польши портативные системы ПВО малой дальности.

Закупочная цена комплекта израильской системы BARAK-MX должна составлять 128,1 млн евро, она должна быть укомплектована станцией управления огнем, новым огневым радаром и тремя пусковыми установками, способными нести и выпускать по восемь ракет каждая.

Польша предложила Словакии 36 переносных зенитно-ракетных комплексов Piorun, включая начальный пакет боеприпасов и комплексный пакет логистической поддержки.

"В случае, если предложенные инвестиции не будут осуществлены, Словакия полностью потеряет огневую способность наземных систем ПВО в течение трех-пяти лет", – заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что немецкий Бундесвер передаст Словакии первый радар воздушного наблюдения.

Германия расформировала многонациональную группу по противовоздушной и противоракетной обороне в Словакии и переместила силы, обслуживаемые комплексом Patriot, в Литву для охраны неба во время саммита НАТО в Вильнюсе.

В Словакии немецкие Patriot появились вскоре после начала полномасштабной войны РФ против Украины в рамках мер по усилению восточного фланга НАТО.

Берлин ранее предупреждал о намерениях до конца года передислоцировать из Словакии свои системы ПВО Patriot как часть мер по оптимизации ресурсов Бундесвера.