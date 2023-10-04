Прем'єр-міністр Болгарії Ніколай Денков закликав Сербію визначитись, кого вона підтримує – Росію чи Євросоюз.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав в інтерв'ю Der Standard.

Відповідаючи на питання, чи варто Євросоюзу запроваджувати санкції проти Белграда, він заявив, що Сербія намагається всидіти на кількох стільцях.

"Але всі знають, що це не може тривати занадто довго. Якщо вона хоче бути проросійською, нехай вона це визначить, якщо вона хоче бути проєвропейською, це буде інший варіант. Сербія має це вирішити", – додав Денков.

Коментуючи насильство в Косовому, в якому брали участь сербські бойовики, болгарський прем'єр нагадав приказку, що Балкани схожі на порохову бочку.

"Будь-який інцидент може мати набагато серйозніші наслідки. Тому ми дійсно повинні бути надзвичайно обережними", – додав Денков.

Раніше прем’єр-міністр технічного уряду Чорногорії Дрітан Абазович заявив, що події в Україні також можуть відбутись і в регіоні Західних Балкан, оскільки Росія шукає місця в Європі, де могла б докластись до загострення.

Голова чорногорського уряду коментував останнє загострення в частково визнаному Косові наприкінці вересня, де озброєні люди обстріляли поліцейських. Приштина стверджує, що за інцидентом стоїть Сербія.

Прем'єр-міністри Хорватії Андрей Пленкович та Албанії Еді Рама засудили насильство з боку сербських бойовиків на півночі Косова та закликали Захід і Євросоюз вжити заходів проти Сербії.