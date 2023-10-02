Хорватія і Албанія закликали ЄС вжити заходів проти Сербії через насильство в Косові

Прем'єр-міністри Хорватії Андрей Пленкович та Албанії Еді Рама засудили насильство з боку сербських бойовиків на півночі Косова та закликали Захід і Євросоюз вжити заходів проти Сербії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Anadolu.

Прем'єри на спільній прес-конференції у хорватській столиці Загребі висловили стурбованість нещодавніми збройними сутичками на півночі Косова, а після цього оголошенням сербським урядом дня національної жалоби.

"У нас є злочин, вбивство поліцейського, і у нас є героїзація тих, хто його вчинив", – заявив Рама.

Пленкович, зі свого боку, заявив, що рішення Белграда провести день жалоби майже означає ототожнення з тим, що сталося на півночі Косова.

За словами глави уряду Хорватії, буде проведено розслідування з метою повного визначення того, що сталося, після чого спецпосланець ЄС з питань діалогу між Приштиною і Белградом запропонує відповідні заходи.

Нагадаємо, у вересні на півночі Косова, де переважають етнічні серби, озброєна група невідомих вбила із засідки косовського поліцейського, після чого її члени закріпилися на території монастиря і після тривалих перестрілок більшість змогли відступити, троє з групи загинули і ще декілька були затримані.

Раніше міністерка закордонних справ Косова Доніка Гервалла-Шварц заявила, що поведінка Сербії щодо Косова нагадує поведінку Росії щодо України перед її вторгненням.

У Приштині також заявили, що Сербія мала конкретний план анексії північних муніципалітетів Косова, де переважають етнічні серби.

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