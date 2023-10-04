У Сербії відпустили причетного до заворушень у Косові екслідера косовських сербів

Вищий суд Белграда в середу відхилив пропозицію прокуратури про взяття під варту Мілана Радойчича, колишнього віцеголови партії косовських сербів "Сербський список", який зізнався в причетності до заворушень на півночі Косова наприкінці вересня.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на РТС.

Суд не погодився з позицією прокуратури про необхідність взяття Радойчича під варту через ризик, що підозрюваний може втекти, але зобов’язав його не виїжджати за межі Сербії та в’їжджати в Косово на час слідства.

У Радойчича також забрали закордонний паспорт. Його попередили, що в разі порушення запобіжного заходу суд може переглянути своє рішення. Водночас прокуратура Белграда вирішила оскаржити відмову суду взяти чоловіка під варту.

Напередодні колишнього співголову сербської партії Косова арештували на 48 годин.

Минулого тижня Радойчич зізнався, що особисто здійснив усі матеріально-технічні приготування для "організації спротиву косовських сербів проти влади Приштини", а в день нападу на косовську поліцію, 24 вересня, був у селі Баньска, де потім тривала силова операція косовського спецназу проти невідомих озброєних людей.

Нагадаємо, у вересні на півночі Косова, де переважають етнічні серби, озброєна група невідомих вбила із засідки косовського поліцейського, після чого її члени закріпилися на території монастиря і після тривалих перестрілок більшість змогли відступити, троє з групи загинули і ще декілька були затримані.

У Приштині стверджують, що Сербія мала конкретний план анексії північних муніципалітетів Косова, де переважають етнічні серби.

Читайте більше про останнє загострення: Сербія штовхає до війни: що стоїть за спробою розморозити бойові дії в Косові.