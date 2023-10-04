Прем’єр Чорногорії: Росія шукає нові гарячі точки в Європі, ЄС повинен розширюватись

Прем’єр-міністр технічного уряду Чорногорії Дрітан Абазович вважає, що події в Україні також можуть відбутись і в регіоні Західних Балкан, оскільки Росія шукає місця в Європі, де могла б докластись до загострення.

Про це Абазович заявив на Варшавському безпековому форумі, передає "Європейська правда" з посиланням на портал CDM.

Голова чорногорського уряду коментував останнє загострення в частково визнаному Косові наприкінці вересня, де озброєні люди обстріляли поліцейських. Приштина стверджує, що за інцидентом стоїть Сербія.

"Нас має хвилювати те, що Росія шукає нові гарячі точки в Європі", – підкреслив Абазович.

На його думку, ця ситуація має ще більше підштовхнути Європейський Союз до розширення, аби "залишатись привабливим для нових членів і таким чином запобігти впливу третіх сторін на регіон (Західних Балкан. – Ред.)".

"Розширення – це питання безпеки, тож якщо ми всі хочемо почуватись безпечніше, ЄС повинен ухвалити рішення про прийняття нових членів. Тоді як важливі рішення відкладаються, треті сторони шукають простору для розпалювання нових гарячих точок на Західних Балканах", – вважає чорногорський прем’єр.

Раніше європейський комісар з питань сусідства та розширення Олівер Варгеї підтримав запропонований президентом Євроради Шарлем Мішелем графік прийому країн-кандидатів до ЄС до 2030 року.

А 12 експертів на прохання Франції та Німеччини, які вважаються найвпливовішими членами Євросоюзу, запропонували план структурної реформи об’єднання, аби воно було готове до прийняття нових держав у майбутньому.

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