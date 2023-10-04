Премьер-министр Болгарии Николай Денков призвал Сербию определиться, кого она поддерживает – Россию или Евросоюз.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в интервью Der Standard.

Отвечая на вопрос, стоит ли Евросоюзу вводить санкции против Белграда, он заявил, что Сербия пытается усидеть на нескольких стульях.

"Но все знают, что это не может продолжаться слишком долго. Если она хочет быть пророссийской, пусть она это определит, если она хочет быть проевропейской, это будет другой вариант. Сербия должна это решить", – добавил Денков.

Комментируя насилие в Косовом, в котором участвовали сербские боевики, болгарский премьер напомнил поговорку, что Балканы похожи на пороховую бочку.

"Любой инцидент может иметь гораздо более серьезные последствия. Поэтому мы действительно должны быть чрезвычайно осторожными", – добавил Денков.

Ранее премьер-министр технического правительства Черногории Дритан Абазович заявил, что события в Украине также могут произойти и в регионе Западных Балкан, поскольку Россия ищет места в Европе, где могла бы приложиться к обострению.

Председатель черногорского правительства комментировал последнее обострение в частично признанном Косовом в конце сентября, где вооруженные люди обстреляли полицейских. Приштина утверждает, что за инцидентом стоит Сербия.

Премьер-министры Хорватии Андрей Пленкович и Албании Эди Рама осудили насилие со стороны сербских боевиков на севере Косово и призвали Запад и Евросоюз принять меры против Сербии.