Зеленський: Росія буде готова до нової агресії після 2028 року, якщо отримає паузу

Україна має інформацію про те, що Кремль готується до нової агресії після 2028 року, якщо отримає нагоду відновити сили після невдач в Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", з такою заявою виступив президент України Володимир Зеленський на зустрічі лідерів Європейської політичної спільноти у Гранаді.

Зеленський на початку промови розповів про те, як харківські школярі навчаються на станціях метро, та що потенційно таке може загрожувати будь-яким сусідам Росії, оскільки російські пропагандисти регулярно обговорюють, хто може бути наступною ціллю нападу.

"Росія зараз розглядає різні сценарії на наступні роки. Один з них особливо небезпечний. Якщо буде якась пауза у їхній агресії проти України, якась заморозка поточної ситуації – буде новий критичний момент, 2028 рік. Якщо Росії дати адаптуватися зараз, до 2028 року Кремль буде здатен відновити той воєнний потенціал, який Україна зруйнувала, і буде готовий атакувати країни, які бачить цілями експансії.

На додачу до України, це держави Балтії та країни, де присутній російський контингент. Це чітка інформація від нашої розвідки. І ми прямо передаємо її вам", – заявив Зеленський.

Він зазначив, що у Кремлі зараз хотіли би заморозити війну і винести уроки зі своїх помилок, а далі продовжити розпочате.

"Пам’ятайте, найнебезпечніший ворог той, який справді зробив висновки і на їхній основі підготувався до нового нападу. Москва чітко окреслила свої амбіції – захопити більше територій для своєї імперії, не дати Європі бути простором вільних функціонуючих демократій, підірвати європейську єдність.

А війна – її основний інструмент для цього", – додав президент України, навівши приклади, як Росія своїм втручанням намагалася втримати колишніх членів СРСР у своїй орбіті – зокрема Молдову та Грузію.

Зеленський висловив думку, що Європі необхідний окремий формат співпраці для країн, які постраждали від такого втручання Росії.

"Усі ці країни потребують економічної підтримки і гарантій безпеки, щоби Росія навіть думки не мала знову порушувати їхній суверенітет. Потрібен чіткий сигнал що у Росії немає шансів.

А найкращий спосіб нейтралізувати агресора – завдати йому поразки у війні, зараз, в Україні. У нас є нагода завдати російській агресії фундаментальної поразки. Разом з вами ми вже зробили те, що багато кому видавалося неможливим", – наголосив Зеленський.

Також Зеленський сказав, що під час візиту до США чув запевнення у повній підтримці України від президента Джо Байдена.