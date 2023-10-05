Зеленский: Россия будет готова к новой агрессии после 2028 года, если получит паузу

Украина располагает информацией о том, что Кремль будет готов к новой агрессии после 2028 года, если получит возможность восстановить силы после неудач в Украине.

Как сообщает "Европейская правда", с таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский на встрече лидеров Европейского политического сообщества в Гранаде.

Зеленский в начале речи рассказал о том, как харьковские школьники учатся на станциях метро, и что потенциально такое может угрожать любым соседям России, поскольку российские пропагандисты регулярно обсуждают, кто может быть следующей целью нападения.

"Россия сейчас рассматривает различные сценарии на следующие годы. Один из них особенно опасен. Если будет какая-то пауза в их агрессии против Украины, какая-то заморозка текущей ситуации – будет новый критический момент, 2028 год. Если России дать адаптироваться сейчас, к 2028 году Кремль будет способен восстановить тот военный потенциал, который Украина разрушила, и будет готов атаковать страны, которые в фокусе российской экспансии.

В дополнение к Украине, это государства Балтии и страны, где присутствует российский контингент. Это четкая информация от нашей разведки. И мы прямо передаем ее вам", – заявил Зеленский.

Он отметил, что в Кремле сейчас хотели бы заморозить войну и извлечь уроки из своих ошибок, а дальше продолжить начатое.

"Помните, самый опасный враг тот, который действительно сделал выводы и на их основе подготовился к новому нападению. Москва четко очертила свои амбиции – захватить больше территорий для своей империи, не дать Европе быть пространством свободных функционирующих демократий, подорвать европейское единство.

А война – ее основной инструмент для этого", – добавил президент Украины, приведя примеры, как Россия своим вмешательством пыталась удержать бывших членов СССР в своей орбите – в частности Молдову и Грузию.

Зеленский выразил мнение, что Европе необходим отдельный формат сотрудничества для стран, пострадавших от такого вмешательства России.

"Все эти страны нуждаются в экономической поддержке и гарантиях безопасности, чтобы Россия даже мысли не имела снова нарушать их суверенитет. Нужен четкий сигнал, что у России нет шансов. А лучший способ нейтрализовать агрессора – нанести ему поражение в войне, сейчас, в Украине.

У нас есть возможность нанести российской агрессии фундаментальное поражение. Вместе с вами мы уже сделали то, что многим казалось невозможным", – подчеркнул Зеленский.

Также Зеленский сказал, что во время визита в США слышал заверения в полной поддержке Украины от президента Джо Байдена.