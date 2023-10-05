Лідери ФРН, Франції та Євроради пообіцяли Вірменії допомогу через наплив людей із Карабаху

На полях третього саміту Європейської політичної спільноти в іспанській Гранаді в четвер відбулась чотиристороння зустріч голови Європейської ради Шарля Мішеля, президента Франції Емманюеля Макрона, канцлера ФРН Олафа Шольца з прем'єром Вірменії Ніколом Пашиняном.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила Європейська рада.

Зазначається, що сторони підкреслили непохитну підтримку незалежності, суверенітету, територіальної цілісності та непорушності кордонів Вірменії, а також розбудові відносин між ЄС та Єреваном.

"Вони погодилися з необхідністю надання додаткової гуманітарної допомоги Вірменії, яка постала перед наслідками нещодавнього масового переміщення карабахських вірмен", – йдеться в заяві, де підкреслюється, що карабаські вірмени повинні мати можливість вільно повернутись до своїх домівок без будь-яких умов.

Також лідери Євроради, Німеччини та Франції підтвердили готовність і далі сприяти нормалізації відносин між Вірменією та Азербайджаном на основі взаємного визнання суверенітету, непорушності кордонів і територіальної цілісності обох країн, нагадавши зокрема про необхідність делімітації азербайджансько-вірменського кордону.

Згадали вони активізацію регіонального співробітництва, зокрема й між Вірменією та Туреччиною, та закликали Єреван і Баку "звільнити всіх затриманих, співпрацювати над вирішенням долі зниклих безвісти і сприяти розмінуванню".

Нагадаємо, на полях саміту Європейської політичної спільноти у Гранаді планувалися переговори лідерів Вірменії та Азербайджану, але президент Азербайджану Ільхам Алієв скасував участь. Також на саміт у Гранаді не поїхав президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, пояснивши це зайнятістю.

Неофіційно повідомляли, що нібито причиною відмови Алієва стало небажання західних партнерів долучити Анкару до переговорного формату, а також реакція Франції на операцію Азербайджану у Нагірному Карабаху.

Вірменський прем’єр Нікол Пашинян зазначив, що до новини про відмову Алієва їхати в Іспанію Єреван оцінював як "дуже ймовірний" шанс на підписання мирної угоди між країнами.