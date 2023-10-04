Запланована на 5 жовтня у Гранаді зустріч президента Азербайджану Ільхама Алієва, прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна за участю президента Євросоюзу Шарля Мішеля, канцлера Німеччини Олафа Шольца та президента Франції Емманюеля Макрона не відбудеться.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомили азербайджанські ЗМІ з посиланням на дипломатичне джерело, інформує "Інтерфакс-Азербайджан".

"Причина – деструктивна позиція Франції, а також незгода Парижа та Берліна на участь у зустрічі Туреччини. За таких умов азербайджанська сторона відмовилася від проведення переговорів", – сказало дипломатичне джерело.

При цьому джерело зазначило, що президент Азербайджану до Гранади не полетить.

За словами джерела, останні заяви Вірменії, Франції, Німеччини та Шарля Мішеля ясно дали зрозуміти, що на цій платформі "панує антиазербайджанська атмосфера". Заяви міністра закордонних справ Франції під час її візиту до Вірменії показали, що Париж займає майже ворожу позицію щодо Азербайджану, сказав співрозмовник.

"Заяви та зауваження, що прозвучали в ході вояжу Катрін Колонни до Вірменії, зруйнували останні ілюзії з приводу "важливості" зустрічі в Гранаді. На цьому тлі Азербайджан відмовився від цієї зустрічі. З цієї причини президент Азербайджану в Гранаду не летить", – зазначив він.

При цьому джерело підкреслило, що "якщо на порядку денному буде колишній тристоронній формат ЄС-Азербайджан-Вірменія, то Азербайджан може взяти у ньому участь. Проте будь-який формат, у якому представлена Франція, для нашої країни є неприйнятним. Азербайджан не братиме участі у зустрічах, на яких представлена Франція", – додало джерело.

Раніше агентство Bloomberg повідомило, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган скасував поїздку до Іспанії на саміт Європейської політичної спільноти, на полях якого лідери Азербайджану та Вірменії мали провести мирні переговори.

Нагадаємо, президент Азербайджану Ільхам Алієв після стрімкої військової операції у Карабаху заявив про "більш сприятливі можливості" для мирної угоди з Вірменією.

Спікер парламенту Вірменії Ален Сімонян вважає, що майбутня зустріч лідерів Вірменії та Азербайджану стане реальною можливістю укласти мирну угоду.