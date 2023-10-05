Лидеры ФРГ, Франции и Евросовета пообещали Армении помощь из-за наплыва людей из Карабаха

На полях третьего саммита Европейского политического сообщества в испанской Гранаде в четверг состоялась четырехсторонняя встреча председателя Европейского совета Шарля Мишеля, президента Франции Эмманюэля Макрона, канцлера ФРГ Олафа Шольца с премьером Армении Николом Пашиняном.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил Европейский совет.

Отмечается, что стороны подчеркнули непоколебимую поддержку независимости, суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ Армении, а также развитию отношений между ЕС и Ереваном.

"Они согласились с необходимостью оказания дополнительной гуманитарной помощи Армении, которая оказалась перед последствиями недавнего массового перемещения карабахских армян", – говорится в заявлении, где подчеркивается, что карабахские армяне должны иметь возможность свободно вернуться в свои дома без каких-либо условий.

Также лидеры Евросовета, Германии и Франции подтвердили готовность и дальше способствовать нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном на основе взаимного признания суверенитета, нерушимости границ и территориальной целостности обеих стран, напомнив в частности о необходимости делимитации азербайджанско-армянской границы.

Вспомнили они активизацию регионального сотрудничества, в том числе и между Арменией и Турцией, и призвали Ереван и Баку "освободить всех задержанных, сотрудничать над решением судьбы пропавших без вести и способствовать разминированию".

Напомним, на полях саммита Европейского политического сообщества в Гранаде планировались переговоры лидеров Армении и Азербайджана, но президент Азербайджана Ильхам Алиев отменил участие. Также на саммит в Гранаде не поехал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, объяснив это занятостью.

Неофициально сообщалось, что якобы причиной отказа Алиева стало нежелание западных партнеров включить Анкару в переговорный формат, а также реакция Франции на операцию Азербайджана в Нагорном Карабахе.

Армянский премьер Никол Пашинян отметил, что до новости об отказе Алиева ехать в Испанию Ереван оценивал шанс на подписание мирного соглашения между странами как "очень вероятный".