Пашинян поїде в Іспанію попри відмову Алієва, досі сподівається на мирну угоду

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян підтвердив, що візьме участь у саміті Європейської політичної спільноти в четвер, 5 жовтня, в іспанський Гранаді попри відмову їхати туди азербайджанського президента Ільхама Алієва.

Про це Пашинян сказав під час виступу у вірменському парламенті в середу, повідомляє "Європейська правда".

Вірменський прем’єр зазначив, що до новини про відмову Алієва їхати в Іспанію Єреван оцінював як "дуже ймовірний" шанс на підписання мирної угоди між країнами, але скасовувати заплановану поїздку не буде.

"Ми поїдемо й проведемо там (у Гранаді. – Ред.) зустрічі та спробуємо детальніше представити наші позиції. Звісно, нам шкода, що зустріч (із Алієвим. – Ред.) не відбудеться, але ми сподіваємось, що концептуальний документ, який є на столі, буде підписаний у підходящий час. Я готовий підписати цей документ", – підкреслив він.

Пашинян запевнив, що мирний договір, про який ідеться, не буде суперечити інтересам Азербайджану та "повністю відповідає" інтересам Вірменії.

Раніше стало відомо, що запланована на 5 жовтня у Гранаді зустріч президента Азербайджану Ільхама Алієва, прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна за участю президента Євроради Шарля Мішеля, канцлера Німеччини Олафа Шольца та президента Франції Емманюеля Макрона не відбудеться.

Нагадаємо, президент Азербайджану Ільхам Алієв після стрімкої військової операції у Карабаху заявив про "більш сприятливі можливості" для мирної угоди з Вірменією.

А спікер парламенту Вірменії Ален Сімонян говорив, що майбутня зустріч лідерів Вірменії та Азербайджану стане реальною можливістю укласти мирну угоду.