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Пашинян поїде в Іспанію попри відмову Алієва, досі сподівається на мирну угоду

Середа, 4 жовтня 2023, 16:36

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян підтвердив, що візьме участь у саміті Європейської політичної спільноти в четвер, 5 жовтня, в іспанський Гранаді попри відмову їхати туди азербайджанського президента Ільхама Алієва.

Про це Пашинян сказав під час виступу у вірменському парламенті в середу, повідомляє "Європейська правда".

Вірменський прем’єр зазначив, що до новини про відмову Алієва їхати в Іспанію Єреван оцінював як "дуже ймовірний" шанс на підписання мирної угоди між країнами, але скасовувати заплановану поїздку не буде.

"Ми поїдемо й проведемо там (у Гранаді. – Ред.) зустрічі та спробуємо детальніше представити наші позиції. Звісно, нам шкода, що зустріч (із Алієвим. – Ред.) не відбудеться, але ми сподіваємось, що концептуальний документ, який є на столі, буде підписаний у підходящий час. Я готовий підписати цей документ", – підкреслив він.

Ердоган не поїде в Іспанію, де заплановані мирні переговори між Азербайджаном та Вірменією 

Пашинян запевнив, що мирний договір, про який ідеться, не буде суперечити інтересам Азербайджану та "повністю відповідає" інтересам Вірменії.

Раніше стало відомо, що запланована на 5 жовтня у Гранаді зустріч президента Азербайджану Ільхама Алієва, прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна за участю президента Євроради Шарля Мішеля, канцлера Німеччини Олафа Шольца та президента Франції Емманюеля Макрона не відбудеться.

Нагадаємо, президент Азербайджану Ільхам Алієв після стрімкої військової операції у Карабаху заявив про "більш сприятливі можливості" для мирної угоди з Вірменією.

А спікер парламенту Вірменії Ален Сімонян говорив, що майбутня зустріч лідерів Вірменії та Азербайджану стане реальною можливістю укласти мирну угоду.

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