Парламент Грузии окончательно принял скандальный закон "о палатках", списанный с РФ

Грузинский парламент, который контролирует партия власти "Грузинская мечта", в четверг принял в третьем и окончательном чтении поправки к закону "О собраниях и манифестациях", которые оппозиция называет "российскими".

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на портал SOVA.

За "палаточный закон" проголосовали 74 грузинских депутата, против были 22. Третье чтение состоялось вскоре после второго, что свидетельствует о скорости, с которой "Грузинская мечта" хочет принять поправки.

Для вступления законопроекта в силу его должен подписать президент Грузии. Но даже ее вето парламентарии могут преодолеть двумя третями голосов, которые у "Грузинской мечты" есть.

Поправки должны войти в закон "О собраниях и манифестациях", согласно которым участникам собраний и манифестаций запретят возводить "временные конструкции", если это в частности мешает полиции обеспечивать порядок, а органам власти – нормально функционировать.

У нарушителей могут конфисковать предмет правонарушения. Им также грозит штраф в размере 500 лари (почти 7 тысяч гривен) и административное лишение свободы на срок до 15 суток. Если нарушитель является организатором акции, размер штрафа возрастает до 5000 лари (почти 70 тысяч гривен).

Авторами и инициаторами законопроекта являются депутаты от "Грузинской мечты". Они требуют скорейшего рассмотрения и принятия законопроекта, "учитывая необходимость эффективного и своевременного реагирования" на угрозы, указанные в заявлении Службы безопасности.

Инициаторы объясняют спешку якобы необходимостью обеспечить безопасность госучреждениям и гражданам Грузии, ссылаясь на заявление Службы госбезопасности от 18 сентября о том, что якобы определенная группа лиц готовит в стране дестабилизацию и беспорядки по "украинскому сценарию", конечной целью которых является смена власти насильственным путем.

Тем временем перед парламентом Грузии продолжается акция. Недовольные решением властей протолкнуть "российские поправки" приходят с флагами, палатками и другими атрибутами, которые с принятием законодательных изменений станут незаконными предметами.

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