Розвідка Естонії: Україна розширює плацдарм у Запорізькій області

Розвідка Сил оборони Естонії у зведенні за п'ятницю стверджує, що Збройні сили України (ЗСУ) продовжують розширювати і зміцнювати плацдарм на Оріхівському напрямку в Запорізькій області поруч із селом Роботине.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на ERR.

У зведенні серед іншого йдеться про те, що на цьому напрямку ЗСУ також ведуть бойові дії на околицях населених пунктів Новопрокопівка та Вербове.

За даними розвідки, РФ контратакувала у спробі повернути контроль над першою лінією укріплень на північ від Новопрокопівки, але не змогла домогтися успіху, тож тепер її армія зосереджена на укріпленні другої та третьої ліній оборони перед Бердянськом і Маріуполем.

Відомство підтверджує те, що Росія продовжує будувати залізничну гілку між Маріуполем і містом Кальміуське для перекидання і забезпечення військ на північному узбережжі Азовського моря, а також для постачання Криму.

Естонська розвідка стверджує, що хоча Україна, як і раніше, утримує ініціативу, у найближчій перспективі їй буде складно перерізати сухопутний коридор до Криму.

У зведенні йдеться, що РФ продовжує тиск на Куп'янськ, але можливого введення частин 25-ї загальновійськової армії буде недостатньо для досягнення успіху на операційному рівні, і українці тримають під контролем обстановку на лінії Лиман – Куп'янськ.

На інших ділянках фронту ситуація залишається без зміни: ЗСУ чинять натиск у районі Бахмута, утримують ініціативу і систематично розм'якшують оборону противника, але той справляється з контролем обстановки, стверджує розвідка.

"Хоча погода досі сприятлива для наступальних дій, вона накладає обмеження на використання літальних розвідувальних апаратів, що може позначитися на ефективності артилерії", – резюмується у зведенні.

Раніше британська розвідка повідомляла, що російські сили продовжують розбудовувати і посилювати оборонні укріплення на підступах до міста Токмак у Запорізькій області.

Перед цим британська розвідка назвала дуже правдоподібною новину про збиття російськими силами ППО свого власного винищувача Су-35 над Токмаком наприкінці вересня, зазначивши, що це рідкісний випадок втрати цього новітнього винищувача.