Разведка Эстонии: Украина расширяет плацдарм в Запорожской области

Разведка Сил обороны Эстонии в сводке за пятницу утверждает, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают расширять и укреплять плацдарм на Ореховском направлении в Запорожской области рядом с селом Работино.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

В сводке среди прочего говорится о том, что на этому направлении ВСУ также ведут боевые действия на окраинах населенных пунктов Новопрокоповка и Вербовое.

По данным разведки, РФ контратаковала в попытке вернуть контроль над первой линией укреплений к северу от Новопрокоповки, но не смогла добиться успеха, поэтому теперь ее армия сосредоточена на укреплении второй и третьей линий обороны перед Бердянском и Мариуполем.

Ведомство подтверждает то, что Россия продолжает строить железнодорожную ветку между Мариуполем и городом Кальмиусское для переброски и обеспечения войск на северном побережье Азовского моря, а также для снабжения Крыма.

Эстонская разведка утверждает, что хотя Украина по-прежнему удерживает инициативу, в ближайшей перспективе ей будет сложно перерезать сухопутный коридор в Крым.

В сводке говорится, что РФ продолжает давление на Купянск, но возможного введения частей 25-й общевойсковой армии будет недостаточно для достижения успеха на операционном уровне, и украинцы держат под контролем обстановку на линии Лиман – Купянск.

На других участках фронта ситуация остается без изменения: ВСУ оказывают натиск в районе Бахмута, удерживают инициативу и систематически размягчают оборону противника, но тот справляется с контролем обстановки, утверждает разведка.

"Хотя погода до сих пор благоприятна для наступательных действий, она накладывает ограничения на использование летательных разведывательных аппаратов, что может сказаться на эффективности артиллерии", – резюмируется в сводке.

Ранее британская разведка сообщала, что российские силы продолжают развивать и усиливать оборонительные укрепления на подступах к городу Токмак в Запорожской области.

Перед этим британская разведка назвала очень правдоподобной новость о сбитии российскими силами ПВО своего собственного истребителя Су-35 над Токмаком в конце сентября, отметив, что это редкий случай потери этого новейшего истребителя.