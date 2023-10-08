Алиев предложил Грузию для посредничества между Азербайджаном и Арменией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время визита в Грузию заявил о готовности к заключению мирного соглашения между Баку и Ереваном, чтобы "установить мир" на Южном Кавказе.

Об этом Алиев сказал в Тбилиси на пресс-конференции с грузинским премьером Ираклием Гарибашвили, пишет "Европейская правда" со ссылкой на азербайджанское информагентство АЗЕРТАДЖ.

Алиев напомнил о том, что Азербайджану удалось восстановить свою территориальную целостность после операции против непризнанного Нагорного Карабаха.

"Теперь мы должны активно работать над подписанием мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном. Если мы достигнем в этом успеха, и я на это надеюсь, то на Южном Кавказе возникнет совершенно новая политическая ситуация", – отметил он.

Лидер Азербайджана сказал, что приветствует посреднические усилия различных сторон для достижения мирного соглашения между Баку и Ереваном, "если они не односторонние и не предвзятые".

"Но, на мой взгляд, самым правильным выбором в этом отношении с учетом как исторических отношений, так и географического фактора, точно должна была бы быть Грузия... Думаю, этого же подхода мы должны ожидать от Армении", – добавил Алиев.

В сентябре Азербайджан восстановил контроль над сепаратистским регионом Нагорного Карабаха во время 24-часовой военной операции, которая спровоцировала бегство большинства из 120 тысяч этнических армян этой территории в Армению.

Европейские лидеры, которые играют все большую роль в урегулировании ситуации на Кавказе, надеялись провести в Испании первую встречу между президентом Азербайджана и главой правительства Армении после наступления Баку на Карабах.

Но азербайджанский президент Ильхам Алиев отказался от переговоров и не приехал в Гранаду. Также на саммит в Гранаде не поехал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который поддерживает Азербайджан в его противостоянии с Арменией.